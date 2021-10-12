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Экспертиза выявила мышьяк и свинец в телах погибших собак в Подмосковье

10:56
  • вторник
  • 12 октября 2021

Директор приюта считает случившееся ошибкой на производстве

Экспертиза показала наличие соединений опасных веществ в организмах собак, погибших в приюте "Лохматая душа" в подмосковном городе Чехов. Об этом во вторник, 12 октября, рассказала директор приюта Валентина Силич.
Что известно о массовом отравлении собак в подмосковном приюте

Силич уточнила, что в телах животных нашли изониазид, мышьяк и свинец. Предполагается, что эти вещества накапливались в организме собак постепенно, "то есть кто-то корм потихоньку притравливал", рассказала директор.

Руководитель приюта также сообщила, что при вскрытии тел собак было выявлено обширное отравление, интоксикация всего организма, отек легких, вздутие почек и печени.

Валентина Силич предположила, что причиной отравления могла стать ошибка, допущенная при производстве корма, поскольку эта же компания выпускает крысиные корма и яды. Директор приюта предложила производителю забрать остатки корма, после которого собакам стало плохо, однако "они молчат", сообщает ТАСС.

ЧП произошло в приюте для животных "Лохматая душа". Его владельцы купили около десяти тонн корма от производителя, с продукцией которого они знакомы уже много лет. После вечернего кормления собакам стало плохо: у многих отказали лапы, начались понос и рвота с кровью. Вызванные срочно ветеринары смогли спасти несколько животных. По последним данным, пострадали около 200 собак.

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