Полиция Уфы заинтересовалась целительницей, "лечащей" ковид крапивными пулями

Сомнительные методы лечения якобы исцелили тысячи человек

В Башкирии полиция проверяют информацию о женщине, которая "вылечила" тысячи людей от коронавируса с помощью крапивы.

Ранее СМИ написали, что местная "целительница" боролась с болезнью с помощью крапивных пуль и обжиганием огнем. На распространившихся в Сети кадрах видно, как женщина стреляет в голову больного пистолетом, заряженным крапивными пулями, после брызгает на человека из пульверизатора и обжигает тело пациента огнем.

"Информация проверяется", - заявили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

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