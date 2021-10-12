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Минсельхоз предложит новые меры по борьбе с подорожанием продуктов

11:16
  • вторник
  • 12 октября 2021

Разработан план по расширению предложения на рынке продовольствия

Министерство сельского хозяйства России разработало план мер по расширению предложения на рынке продовольствия. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
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По словам главы Минэкономразвития, причинами продовольственной инфляции являются проблемы со стороны предложения. Решить их можно только на системной основе – увеличивая производство, подчеркнул министр.

В связи с этим Минсельхоз предложит в ближайшие дни план первоочередных мер, которые касаются в основном плодоовощной и мясной продукции, цитирует Решетникова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, поздравляя 10 октября работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметил увеличение объемов производства мясных и молочных продуктов, а также повышение качества товаров.

Минэкономразвития между тем подсчитало, что продовольствие (без учета овощей и фруктов) оказалось на втором месте по подорожанию. К завершению 2021 года цены увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. Подорожание в среднем за год составит 7%.

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