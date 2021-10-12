Названа причина роста цен на овощи в России

Минсельхоз ищет решение проблемы

Причину роста цен на овощи в России выяснил глава Минэкономразвития. По словам Максима Решетникова, это отставание по сборке урожая.

"По данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей - на 7%. Основная причина - низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений", - сообщил Решетников на брифинге.

Глава Минэкономразвития также признал, что в сентябре-октябре ускорился рост цен на мясо кур и свинину. Решетников считает, что это связано отчасти с повышением себестоимости продукции, передает ТАСС.

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