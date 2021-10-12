В ВОЗ назвали условие окончательного искоренения коронавируса

Победу над COVID-19 может принести стерилизующая вакцина

Во Всемирной организации здравоохранения пока не считают COVID-19 сезонным заболеванием, поскольку оно возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года. Об этом во вторник, 12 октября, рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Эксперт допустила, что в обществе останется определенный эндемичный (свойственный определенной местности и совокупности условий) уровень коронавирусной инфекции. В связи с этим система здравоохранения должна сохранять готовность к борьбе с коронавирусом.

Сваминатан выразила мнение, что говорить об искоренении этого заболевания можно будет, если удастся создать стерилизующую вакцину (препарат, формирующий иммунитет, при котором человек не только сам защищен от заболевания, но и не может передавать вирус другим людям), сообщает РИА Новости.

5 октября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров между тем отметил предвзятое отношение европейских коллег к российским вакцинам по политическим соображениям.

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