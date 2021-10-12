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ВОЗ назвала сроки одобрения вакцины "Спутник V"

11:27
  • вторник
  • 12 октября 2021

В организации дали препарату высокую оценку

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения еще до конца года. Необходимые юридические документы должны быть подписаны в ближайшие дни, сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Эксперт высоко оценила российский препарат.
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"Мы надеемся, что "Спутник V" будет одобрен. Потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина", - цитирует Сваминатан РИА Новости.

"Спутник V" по количеству одобрений государственными регуляторами занимает второе место в мире. Препарат разрешили к использованию в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек - это более 50% населения Земли. Эффективность вакцины - 97,6%.

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