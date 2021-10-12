ВОЗ назвала сроки одобрения вакцины "Спутник V"

В организации дали препарату высокую оценку

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения еще до конца года. Необходимые юридические документы должны быть подписаны в ближайшие дни, сообщила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Эксперт высоко оценила российский препарат.

"Мы надеемся, что "Спутник V" будет одобрен. Потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина", - цитирует Сваминатан РИА Новости.

"Спутник V" по количеству одобрений государственными регуляторами занимает второе место в мире. Препарат разрешили к использованию в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек - это более 50% населения Земли. Эффективность вакцины - 97,6%.

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