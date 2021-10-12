Ректора Шанинки задержали по делу Раковой

ВУЗ сотрудничает со следствием

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев задержан в рамках дела экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

"Единственный комментарий сейчас: мы сотрудничаем со следствием", - так в Шанинке прокомментировали ситуацию РИА Новости.

Экс-заместитель главы Минпросвещения России Марину Ракову обвинили в особо крупном мошенничестве. Ее арестовали до 6 декабря. Дома у Раковой прошли обыски. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Как удалось выяснить следствию, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором.

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