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В России выявлено за сутки 28190 новых случаев COVID-19

11:51
  • вторник
  • 12 октября 2021

Умерли 973 пациента с коронавирусом

В России выявлено за сутки 28 190 новых случаев COVID-19. Общее количество заразившихся коронавирусом за время пандемии достигло 7 832 964, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 146 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба. Темп прироста заболеваемости составляет 0,36%.

От связанных с коронавирусом заболеваний скончались за минувшие 24 часа 973 человека. За все время пандемии в России умерли 218 345 пациентов с COVID-19, передает РИА Новости.

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