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Мария Киселева: Использование средств индивидуальной мобильности изменит городскую инфраструктуру

12:16
  • вторник
  • 12 октября 2021

Самокаты закрывают важную часть спроса на перевозки на короткие расстояния

Растущая популярность средств индивидуальной мобильности меняет город. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.

По ее словам, появляются новые маршруты, а также новые правила и медленные зоны. "Пользование как прокатным, так и собственным транспортом приобретает более цивилизованные формы", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Мария Киселева отметила, что в настоящее время в столице сформирована модель пользования арендными самокатами. Они закрывают важную часть спроса на перевозки на короткие расстояния.

"Поездки в 60% случаев идут по транспортному сценарию: по данным операторов кикшеринга, которые анализируют характер поездок, это маршрут по прямой - до станции метро или другого транспортного хаба", - рассказала депутат Московской городской думы.

По словам Киселевой, в ближайшее время на Московских центральных диаметрах появятся поезда с вагонами, оборудованными зарядками для самокатов. Первые 25 таких поездов выйдут на линии уже в 2022 году.

"Это станет такой же обычной функцией, как зарядка для мобильного или планшета в общественном транспорте", - добавила парламентарий.

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