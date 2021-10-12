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Опрос показал, сколько россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне

12:20
  • вторник
  • 12 октября 2021

Почти треть россиян живут сегодняшним днем

Почти треть (31%) россиян, принявших участие в опросе Институа психологии Российской академии наук и ВЦИОМ, не строят планов и живут сегодняшним днем.
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Привычку планировать жизнь на несколько раз вперед имеет 21% опрошенных. 28% планируют всего на несколько месяцев вперед. Еще 17% признались, что не строят планов, так как ситуация в стране нестабильна. 3% затруднились с ответом.

Среди участников исследования 51% чувствуют уверенность в завтрашнем дне. 29% рассказали, что по мнению их родных, друзей, коллег, знакомых, у России есть долгосрочная цель и ясное направление развития. При этом 40% согласны с утверждением о том, что наши дети будут жить лучше нас.

Социологи полагают, что сокращение горизонта планирования своей жизни является одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции: мы планируем свою жизнь дальше, если уверены в способности влиять на свое настоящее, положиться на поддержку близких, при наличии широкой и разнообразной сети личных контактов, а также доверии государству и обществу в целом, сообщается на официальном сайте РАН.

В сентябре опрос ВЦИОМ показал, что жители России чаще всего мечтают о крепком здоровье и улучшении жилищных условий (10 и 8% соответственно). Третье место в рейтинге желаний заняли путешествия (4%).

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