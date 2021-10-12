ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал дату встречи московского формата по Афганистану

12:41
  • вторник
  • 12 октября 2021

Россия ждет ответа приглашенных

В Москве ждут ответа от пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенной в России организации) об участии во встрече московского формата. Идет подготовка к саммиту, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров обвинил НАТО в попытках "разогреть" обстановку в Азии

"Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов", - заявил Лавров.

Российский министр ответил на вопрос, будет ли Россия оказывать гуманитарную помощь Афганистану. По словам Лаврова, Москва намерена выступит на заседании с предложением -провести под эгидой ООН конференцию по оказанию содействия, в том числе гуманитарного, этой стране, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.