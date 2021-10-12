Лавров назвал дату встречи московского формата по Афганистану

Россия ждет ответа приглашенных
В Москве ждут ответа от пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенной в России организации) об участии во встрече московского формата. Идет подготовка к саммиту, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Встреча московского формата назначена на 20 октября. Она готовится. Мы сейчас получаем реакцию от тех, кто был приглашен на встречу, в том числе ждем реакцию от талибов", - заявил Лавров.
Российский министр ответил на вопрос, будет ли Россия оказывать гуманитарную помощь Афганистану. По словам Лаврова, Москва намерена выступит на заседании с предложением -провести под эгидой ООН конференцию по оказанию содействия, в том числе гуманитарного, этой стране, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram