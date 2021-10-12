Спикер Госдумы назвал пять приоритетов нижней палаты парламента

Всех депутатов объединяют общие цели, подчеркнул Володин

Работа Госдумы восьмого созыва должна строиться с учетом пяти основных приоритетов и ориентиров. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

В первую очередь спикер Госдумы призвал ориентироваться на повестку развития страны, достижение национальных целей, реализацию посланий президента Федеральному собранию. Володин подчеркнул, что несмотря на разницу во взглядах и партийную принадлежность, всех депутатов объединяют общие цели: повышение благосостояния граждан, обеспечение экономического роста, безопасности и защиты суверенитета России.

Второй ориентир в работе Госдумы заключается в эффективном подходе к реализации новых конституционных полномочий. Володин назвал это дополнительной ответственностью для парламентариев.

Необходимо работать над увеличением количества законов прямого действия, это повысит качество законотворчества и эффективность реализации законов, подчеркнул спикер Госдумы.

Володин также указал на важность диалога по всем вопросам думской повестки с гражданским обществом, регионами, экспертами, профессиональными союзами и деловым сообществом. Это "не только повысит качество законов, но и обеспечит учет мнений и вовлеченность граждан при их рассмотрении и принятии".

Пятым приоритетом председатель Думы назвал выработку предложений по повышению ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства и введение отчетов о работе, сообщает РИА Новости.

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