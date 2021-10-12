ЕС: Украина должна остаться страной транзита газа

Европа поможет Киеву не остаться без топлива зимой

В Киеве прошел третий саммит ЕС-Украина, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали газовые вопросы в преддверии зимы.

Украина должна остаться страной транзита газа, заявила глава Еврокомиссии. На данный момент, в странах ЕС идет обсуждение сценариев поставки газа, передает РИА Новости.

"Я полностью разделяю беспокойство Украины по поставкам газа. Это важная тема не только для предстоящей зимы, но и для последующих", - отметила дер Ляйен.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украине важно сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери.

"Терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям", - отметил украинский лидер.

Транзит газа через украинскую территорию был прекращен с 1 октября. Как сообщила компания "Оператор ГТС Украины", страна не сможет также импортировать природный газ из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу, поскольку транзит по украинской территории голубого топлива из России венгерской стороне прекращен.

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