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"Останавливаться нельзя": Мишустин назвал число вакцинированных россиян

14:51
  • вторник
  • 12 октября 2021

Прививку сделали более 40 миллионов человек

Правительство направит около пяти миллиардов рублей регионам, которые наиболее активно борются с коронавирусом. Об этом во вторник заявил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета.
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О ситуации в субъектах доложил Михаил Мурашко. По словам министра здравоохранения, сейчас болезнь у пациентов развивается стремительно, независимо от возраста. 11 процентов пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Практически все они не сделали прививку.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 38 регионах приняты постановления о вакцинации ряда категорий сотрудников. О необходимости продолжать иммунизацию населения говорил и глава правительства, сообщает "ТВ Центр".

"Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Поэтому останавливаться нельзя, тем более, что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с нехваткой вакцины быть не может. Во всех регионах организована работа более 6200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад, и ещё более 2000 мобильных пунктов", - заявил Мишустин.

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