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Украина получила общее авиапространство с ЕС

13:04
  • вторник
  • 12 октября 2021

Соглашение подписано на саммите в Киеве

Соглашение об общем авиапространстве Украины с Европейским союзом подписано на проходящем в Киеве саммите. Церемонии подписания документов транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
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Соглашения были достигнуты на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча прошла в Мариинском дворце украинской столицы.

Кроме соглашения об общем авиапространстве, стороны подписали договоры о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в программе "Креативная Европа" в 2021-2027 годах.

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