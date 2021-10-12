Песков объяснил, почему Путин не ревакцинировался от коронавируса

Президент надежно защищен от инфекции

Президент России Владимир Путин пока не прошел ревакцинацию от коронавируса.

Глава государства привился от COVID-19 весной, у него высокий титр антител, объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу", - сказал представитель Кремля.

Первым компонентом вакцины Путин вакцинировался 23 марта, вторым – 14 апреля. Президент сделал прививку без камер – российский лидер позже объяснил, что "обезьянничать" необязательно.

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