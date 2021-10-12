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Власти Карелии введут QR-коды для посещения общественных мест

13:06
  • вторник
  • 12 октября 2021

Будут действовать ограничения и по количеству участников массовых мероприятий

Власти Республики Карелия приняли решение ввести систему QR-кодов для посещения общественных заведений. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал глава региона Артур Парфенчиков.
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Принятия такого решения карельский губернатор объяснил неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: с начала октября в Карелии ежедневно регистрируют 250-260 новых случаев коронавирусной инфекции. В этих условиях необходимо "мобилизоваться и усилить борьбу с коронавирусом", причем "решающую роль здесь играет вакцинация".

Для сдерживания дальнейшего распространения COVID-19 с 15 октября на территории республики можно будет посещать любые общественные места и массовые мероприятия строго при предъявлении электронного сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за три дня.

QR-коды должны будут также предоставлять приезжающие в Карелию при заселении в гостиницы.

Будут действовать ограничения и по количеству участников массовых мероприятий, каждый из которых также обязан предъявлять названные документы: 50 человек и более в помещениях, 100 и более – на открытом воздухе. До 25 октября приостановлено проведение массовых мероприятий в Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Калевальском районах и в Костомукше.

Подростки в возрасте до 14 лет включительно могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых, рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Решение ввести QR-коды приняли также власти Новгородской области. Как уточнил глава региона Андрей Никитин, во все объекты — крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания — доступ будет осуществляться по QR-кодам.

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