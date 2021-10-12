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Бабье лето уходит из Москвы

15:06
  • вторник
  • 12 октября 2021

В столице скоро изменится погода

В столичном регионе во вторник заключительный день бабьего лета. В городе если и есть облака, то небольшие. В основном, светит солнце. Осадков до конца дня не ожидается, сообщает "ТВ Центр".

Завершение золотой осени сопровождается легким южным ветром и хорошей температурой для этого времени года - около 13 градусов. К тому же, атмосферное давление возвращается в норму и составит 747 миллиметров ртутного столба.

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