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В Москве пресекли подпольную торговлю сильнодействующими веществами

15:24
  • вторник
  • 12 октября 2021

Организаторы криминального бизнеса задержаны

В Москве раскрыта преступная группировка, участники которой незаконно реализовывали через аптеки сильнодействующие лекарственные препараты. Злоумышленники оптом закупали опасные вещества и сбывали их наркозависимым людям. Чтобы задержать предполагаемых преступников, полиции пришлось штурмом брать квартиры и склады.

Сотрудники правоохранительных органов во время задержания действовали молниеносно. Внятные ответы на вопросы, правда, получить не удалось.

Организаторы криминального бизнеса создали коммерческую структуру, которой удалось получить лицензию на фармацевтическую деятельность. Оптом приобретали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества. И с помощью курьеров передавали их сотрудникам ряда столичных аптек.

"Они удаляли с упаковок таблеток и капель маркировку, после чего продавали наркозависимым гражданам за наличные деньги, без оформления кассового чека и предъявления соответствующих рецептов. При этом розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в 10 раз", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вся тайная бухгалтерия стала явной во время обысков и задержания двоих предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. В созданную ими структуру входило еще как минимум 13 человек - в основном, приезжие из ближнего зарубежья и ряда регионов России.

"В ходе проведенных обысков по местам их проживания и предпринимательской деятельности обнаружены более 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул, содержащих в своем составе порядка 600 кг сильнодействующих веществ", - сообщила Ирина Волк.

Также были изъяты документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов. В результате сотрудники Следственного управления возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих средств в целях сбыта".

Четыре фигуранта дела сейчас находятся под стражей, еще два - под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. А расследование продолжается.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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