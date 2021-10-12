В Кремле отреагировали на заявление премьера Японии по Курилам

Это территория Российской Федерации

В Кремле прокомментировали заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по поводу Курил. В Москве с ним категорически не согласны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе - президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", — подчеркнул представитель Кремля

Комментарий Пескова касался выступления Кисиды на дебатах в японском парламенте. Новый премьер сказал, что суверенитет Токио распространяется в том числе и на южные острова Курильской гряды, напоминает РИА Новости.

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