Андрей Бочкарев: Около 36 тыс. человек начнут переселение по программе реновации в 2021 году

Передано или планируется передать под заселение более 70 стартовых домов

К переселению по программе реновации жилфонда в 2021 году приступят около 36 тысяч человек. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 стартовых домов. Таким образом, с учетом актуализации плана, объем начала переселения в 2021 году составит около 36 тыс. жителей из более чем 200 домов.

Заместитель мэра отметил, что в IV квартале 2021 года по программе реновации было запланировано начало переселения 9 тысяч жителей из 59 домов в 20 стартовых новостройках. Бочкарев пояснил, что за счет приближения сроков передачи под заселение жилых домов, возведенных Фондом реновации, с 2022 года на 2021 год, в IV квартале 2021 года появится возможность организовать переселение не 9 тысяч, а 15 тысяч участников программы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что планы по переселению в текущем году уже выполнены на 70%. Он добавил, что по итогам III квартала обеспечено начало переселения 21 тысячи жителей из 135 домов в 50 стартовых домов. Плановые показатели на I-III кварталы выполнены в полном объеме.

В ведомстве напомнили, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей и для ее реализации подобрано 523 "стартовые" площадки.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что переселение москвичей по программе реновации ведется в 60 районах столицы. С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов.

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