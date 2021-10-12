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Игорь Бускин: Проект "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" привлечет много молодых музыкантов

13:20
  • вторник
  • 12 октября 2021

Треки победителей проекта будут играть в парках города

В прошлом сезоне столичные музыканты подали свыше 1,1 тысячи заявок для участия в проекте "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Об этом во вторник рассказал депутат Московской городской думы Игорь Бускин. По его словам, было отобрано 47 треков-победителей.

Заявиться на проект можно до 25 октября на сайте Московского продюсерского центра. К анкете необходимо приложить ссылку на авторский материал. Имена победителей объявят 22 ноября.

По словам парламентария, треки победителей проекта будут играть в парках Москвы этой зимой. "Музыканты, которые участвуют в этом проекте, могут быть самыми разными. Главное - чтобы они отражали настроение Москвы и москвичей", - приводит слова Бускина АГН "Москва".

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