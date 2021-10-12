Мурашко назвал число прошедших ревакцинацию россиян

Проблем со снабжением вакцинами от COVID-19 нет ни в одном регионе

Повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в России прошли уже 2 млн человек. Об этом во вторник, 12 октября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что проблем со снабжением вакцинами от COVID-19 нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Он также подчеркнул, что благодаря действиям региональных властей уровень вакцинации населения повысился.

В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом Мурашко сообщил, что рост заболеваемости в целом по России составляет 16%, а в 11 регионах страны прирост заболевших достигает 30%. Из 255 тысяч койкомест, развернутых для пациентов с COVID-19, в настоящее время заняты 235 тысяч.

При этом количество пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, увеличилось на 11%. Глава Минздрава подчеркнул, что молодой возраст не является гарантией отсутствия осложнений, сообщает РИА Новости.

В настоящее время ревакцинация от коронавируса проводится один раз в полгода. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в будущем, возможно, придется проходить ревакцинацию реже благодаря тому, что возможно образование клеток памяти в крови привитых и повышение уровня иммунизации среди всего населения.

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