Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Если новый глава кабмина не справится, то глава государства "примет меры"

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку правительство.

Все министры на данный момент продолжают исполнять обязанности, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Жапаров предложил на пост главы кабмина и руководителя президентской администрации Акылбека Жапарова. Он является однофамильцем президента.

"Возникают вопросы о причинах этой смены. Главная проблема любого государства – это пополнение казны. Если будет пополняться казна, то появится возможность для улучшения жизни людей", - написал Жапаров в своем Instagram.

Он отметил, что договорился с будущим главой кабмина о том, что тот завершит бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если этого не произойдет, то президент "пример меры"

"Не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - подчеркнул Жапаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram