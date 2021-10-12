ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Киргизии отправил правительство в отставку

13:45
  • вторник
  • 12 октября 2021

Если новый глава кабмина не справится, то глава государства "примет меры"

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку правительство.
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Все министры на данный момент продолжают исполнять обязанности, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

Жапаров предложил на пост главы кабмина и руководителя президентской администрации Акылбека Жапарова. Он является однофамильцем президента.

"Возникают вопросы о причинах этой смены. Главная проблема любого государства – это пополнение казны. Если будет пополняться казна, то появится возможность для улучшения жизни людей", - написал Жапаров в своем Instagram.

Он отметил, что договорился с будущим главой кабмина о том, что тот завершит бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если этого не произойдет, то президент "пример меры"

"Не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - подчеркнул Жапаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Садыр Жапаров разговаривает по телефону
Садыр Жапаров разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.