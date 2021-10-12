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Москвичи нашли в своей квартире летучую мышь

15:41
  • вторник
  • 12 октября 2021

Ее не стали отпускать на улицу

На Ленинском проспекте семья москвичей поймала летучую мышь - прямо у себя в квартире. Гостья оказалась редкой, двухцветной. Но обратно на улицу её не отпустили. И правильно сделали!

Сейчас холодно и такие нежные создания, как летучие мыши, могут погибнуть Хозяева вызвали сотрудников Спасрезерва, которые поместили зверька в коробку и отправили в Центр передержки, сообщает "ТВ Центр". Там животное осмотрели ветеринары: оказалось, мышь абсолютно здорова.

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