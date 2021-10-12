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ЕС выделит миллиард евро на гумпомощь Афганистану и его соседям

14:04
  • вторник
  • 12 октября 2021

О программе помощи рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз выделит миллиард евро на оказание гуманитарной помощи Афганистану и соседним государствам. Об этом во вторник, 12 октября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Из указанной суммы 300 миллионов евро будут направлены на программы по вакцинации, предоставлению убежища и защите прав. Еще 250 миллионов евро планируется выделить на экстренную гуманитарную помощь афганцам, предусмотрены также фонды для поддержки соседних с Афганистаном стран.

Урсула фон дер Ляйен заявила в своем Twitter, что необходимо сделать все возможное для предотвращения гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане, причем действовать следует быстро.

Пакет мер поддержки населения Афганистана будет представлен 12 октября на заседании представителей стран G20.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что поскольку ответственность за события в Афганистане несут страны Запада, они должны оказать помощь государству. По словам главы СВР, западные государства должны оказать Кабулу финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни.

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