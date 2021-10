ЕС выделит миллиард евро на гумпомощь Афганистану и его соседям

Евросоюз выделит миллиард евро на оказание гуманитарной помощи Афганистану и соседним государствам. Об этом во вторник, 12 октября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Из указанной суммы 300 миллионов евро будут направлены на программы по вакцинации, предоставлению убежища и защите прав. Еще 250 миллионов евро планируется выделить на экстренную гуманитарную помощь афганцам, предусмотрены также фонды для поддержки соседних с Афганистаном стран.

Урсула фон дер Ляйен заявила в своем Twitter, что необходимо сделать все возможное для предотвращения гуманитарного и социально-экономического коллапса в Афганистане, причем действовать следует быстро.

Пакет мер поддержки населения Афганистана будет представлен 12 октября на заседании представителей стран G20.

