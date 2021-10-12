Попова оценила рост заболеваемости COVID-19 в России

Обязательная вакцинация введена в 38 регионах

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован во всех российских регионах. Наблюдается тенденция к дальнейшему увеличению числа случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах России, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю - это столичный регион и Санкт-Петербург", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что требования обязательной вакцинации от коронавируса введены санитарными врачами по согласованию с губернаторами в 38 регионах России, передает ТАСС. Это относится к определенным категориям граждан, которые по долгу службы контактируют с большим числом людей.

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