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Замгоссекретаря США Нуланд почти два часа провела в МИД России

14:44
  • вторник
  • 12 октября 2021

Какие темы обсуждались?

В российском МИДе во вторник приняли Викторию Нуланд. Заместитель госсекретаря США прибыла в Москву с трёхдневным рабочим визитом для обсуждения российско-американских отношений, сообщает "ТВ Центр".
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С инициативой переговоров выступил Вашингтон. Утром Нуланд встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Разговор продолжался почти два часа и проходил в закрытом формате.

По его итогам на Смоленской площади сообщили: прогресса в отношениях между нашими странами пока нет. Российская сторона заявила о неприемлемости военного присутствия США в Средней Азии. Темы Украины и европейской энергетики не обсуждались.

В рабочем графике Виктории Нуланд также значатся встречи с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым и с замглавы президентской администрации Дмитрием Козаком.

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