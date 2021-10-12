Замгоссекретаря США Нуланд почти два часа провела в МИД России

Какие темы обсуждались?

В российском МИДе во вторник приняли Викторию Нуланд. Заместитель госсекретаря США прибыла в Москву с трёхдневным рабочим визитом для обсуждения российско-американских отношений, сообщает "ТВ Центр".

С инициативой переговоров выступил Вашингтон. Утром Нуланд встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Разговор продолжался почти два часа и проходил в закрытом формате.

По его итогам на Смоленской площади сообщили: прогресса в отношениях между нашими странами пока нет. Российская сторона заявила о неприемлемости военного присутствия США в Средней Азии. Темы Украины и европейской энергетики не обсуждались.

В рабочем графике Виктории Нуланд также значатся встречи с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым и с замглавы президентской администрации Дмитрием Козаком.

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