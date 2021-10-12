На Алтае против высокопоставленного чиновника завели дело из-за стоянки

Решается вопрос об аресте

В Алтайском крае возбудили дело о превышении полномочий против управделами губернатора и правительства Андрея Степанова.

Дело связано со строительством стоянки за 80 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в УФСБ. Степанову уже предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте чиновника.

Как стало известно РИА Новости, в 2016 году по инициативе Степанова была разработана документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле. Стоимость госконтракта составила более 80 миллионов рублей.

Чтобы снизить затраты, было решено внести изменения в смету, однако на тот момент все подготовительные работы были выполнены. Подрядчик своевременно не получил деньги и обртился в суд.

Степанов, чтобы скрыть срыв госконтракта, распорядился предоставить за счет бюджетных средств 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика.

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