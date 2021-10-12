Москва не исключает обострения отношений с Вашингтоном

Прогресса в диалоге между странами пока нет

Заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков заявил по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, что прогресса в отношениях между Москвой и Вашингтоном пока не наблюдается.

"И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", - цитирует замглавы МИД РИА "Новости".

По словам замминистра, Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария.

По поводу переговоров с Нуланд Рябков отметил, что одной из главных тем стал вопрос функционирования дипмиссий и проблема с выдачей виз. Пока что Штаты отказываются прислушиваться к требованиям России. Планируются новые консультации.

Разговор замглавы МИД назвал полезным.

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