Москва не исключает обострения отношений с Вашингтоном

Прогресса в диалоге между странами пока нет
Заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков заявил по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, что прогресса в отношениях между Москвой и Вашингтоном пока не наблюдается.
"И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", - цитирует замглавы МИД РИА "Новости".
По словам замминистра, Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария.
По поводу переговоров с Нуланд Рябков отметил, что одной из главных тем стал вопрос функционирования дипмиссий и проблема с выдачей виз. Пока что Штаты отказываются прислушиваться к требованиям России. Планируются новые консультации.
Разговор замглавы МИД назвал полезным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram