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Глава Роспотребнадзора назвала условие перевода школьников на дистанционку

14:25
  • вторник
  • 12 октября 2021

В 25 регионах России закрыты полностью 605 школ

Перевод школьников на дистанционное обучение следует осуществлять, если в классе заболели более 20% детей. Об этом во вторник, 12 октября, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
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Попова пояснила, что при таком уровне заболеваемости "конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома". Необходимо минимизировать их контакты с другими людьми и принять другие организованные меры. Родители должны контролировать не только состояние здоровья заболевшего ребенка, но и его пребывание исключительно дома.

В настоящее время для противодействия развитию эпидемиологического процесса по коронавирусу, ОРВИ и гриппу в образовательных учреждениях используется перевод на дистанционное обучение школьников, подтвердила глава Роспотребнадзора. По этой причине закрыты полностью 605 школ в 25 регионах и 117 детских дошкольных учреждений в 22 регионах, цитирует Попову РИА Новости.

Что касается высших учебных заведений, их руководство самостоятельно принимает решение о переводе студентов на дистант, рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. При этом учитывается эпидемиологическая ситуация в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.

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