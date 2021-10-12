В Кремле объяснили повышение прогноза по инфляции

Власти делают всё, чтобы "амортизировать" процесс

Во вторник в ходе брифинга журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать повышение прогноза по инфляции в стране на 2021 год.

Министерство экономического развития объясняет ситуацию ростом цен на продовольствие. Пескова спросили, почему не удается решить эту проблему. Кремлевский спикер на это заметил, что Россия не может жить в замкнутом контуре.

"Россия является участником международной экономической жизни и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен и, к сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния", - добавил пресс-секретарь (цитата по "Интерфаксу").

Он уточнил при этом, что властям удается "амортизировать этот процесс", вместе с тем исключить его полностью не представляется возможным ни для одной страны мира.

Прежде Минэкономразвития на фоне роста цен на овощи повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4% с 5,8%.

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