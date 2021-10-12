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В Кремле объяснили повышение прогноза по инфляции

14:28
  • вторник
  • 12 октября 2021

Власти делают всё, чтобы "амортизировать" процесс

Во вторник в ходе брифинга журналисты попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать повышение прогноза по инфляции в стране на 2021 год.
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Министерство экономического развития объясняет ситуацию ростом цен на продовольствие. Пескова спросили, почему не удается решить эту проблему. Кремлевский спикер на это заметил, что Россия не может жить в замкнутом контуре.

"Россия является участником международной экономической жизни и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен и, к сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния", - добавил пресс-секретарь (цитата по "Интерфаксу").

Он уточнил при этом, что властям удается "амортизировать этот процесс", вместе с тем исключить его полностью не представляется возможным ни для одной страны мира.

Прежде Минэкономразвития на фоне роста цен на овощи повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4% с 5,8%.

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