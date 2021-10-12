Мишустин подсчитал число вакцинированных россиян

Недостаток вакцины в России исключен

Полностью вакцинировались от коронавируса около 43 миллионов россиян. Однако останавливаться на этом нельзя, прививка – самый надежный способ защитить от инфекции себя и близких, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку. Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Премьер подчеркнул, что производится достаточное количество вакцины от коронавируса. Недостаток препаратов в стране исключен.

По данным Мишустина, на сегодняшний день в больницах находятся 235 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 11% - в тяжелом состоянии. И почти никто из них не прошел вакцинацию Власти в ответ на быстрый рост числа заболевших COVID-19 разворачивают дополнительное количество коек – их уже 255 тысяч, передает "Интерфакс".

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