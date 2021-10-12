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В столице пройдет фестиваль "Месяц Японии в Москве"

14:37
  • вторник
  • 12 октября 2021

Что приготовили организаторы?

С 2 октября по 6 ноября посольство Японии в России и центр японской культуры J-FEST проведут фестиваль "Месяц Японии в Москве".

В рамках фестиваля можно будет увидеть прямые трансляции с на различные темы, от традиционной культуры до путешествий, японской кухни и современной культуры. Заключительное мероприятие, которое состоится 6 ноября, будет посвящено современной культуре.

Отметим, что фестиваль японской культуры J-FEST пройдет в двух форматах - онлайн и офлайн.

J-FEST начнется с прогулки в японском саду Ботанического сада 2 и 3 октября. В разных частях Москвы также состоятся мастер-классы, концерты, кинопоказы и другие активности. Фестиваль закроется 6 ноября торжественным вечером.

Онлайн-фестиваль продлится с 30 октября по 6 ноября - гостей ждут более 50 мероприятий и программ.

В офлайн-формате посетителей ждут различные виды интерактивных программ: фотопрогулки, открытые уроки карате, лекции об особенностях японской культуры, знакомство с японской музыкой, уроки рисования и многое другое.

Дополнительную информацию можно получить на сайте j-fest.org.

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