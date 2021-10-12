В Москве усилят контроль антиковидных мер в ночных заведениях

За нарушения предусмотрены штрафы до миллиона рублей

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что будут усилены проверки соблюдения антикоронавирусных мер в столичных развлекательных заведениях, работающих в ночное время.

"Проверки в [развлекательных] заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать [заведения], если не начнут соблюдать меры", - отметил Немерюк (цитата по ТАСС).

Он обратил внимание на то, что требования Роспотребнадзора для заведений обязательны к исполнению. Это касается в том числе термометрии посетителей на входе, масочного режима, расстановки столов на полтора метра друг от друга.

За нарушения предусмотрены штрафы для заведений на сумму до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности по решению суда.

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