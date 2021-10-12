Россияне оценили собственный уровень медицинской грамотности

Между реальным уровнем медграмотности и его оценкой существует разрыв

Свыше половины (60%) россиян, принявших участие в опросе исследовательской компании Ipsos по заказу Bayer, уверены в высоком уровне собственной медицинской грамотности.

Как рассказала директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина Лаврова, существует разрыв между тем, как россияне воспринимают уровень своей медицинской грамотности, и тем, какой он в реальности.

Лишь 17% респондентов умеют обращаться с инструкцией к лекарственным препаратам, а навыками получать и оценивать медицинскую информацию обладают только 23% опрошенных.

Около 72% заявили, что относятся к своему здоровью ответственно или близко к этому. 67% уверяют, что соблюдают меры личной гигиены и социальной дистанции. 57% отметили, что умеют лечить легкие недомогания, 53% способны самостоятельно оценить состояние своего здоровья.

Но только 16% респондентов обсуждают с врачом профилактику и лечение, а 37% выясняют у врача, почему ему выписали тот или иной препарат.

При этом 40% участников исследования убеждены, что на их здоровье напрямую влияет образ жизни,. 36% считают, что важно знать и понимать, как устроен организм человека. Необходимость знания и выполнения элементарных профилактических правил отметили 33%, сообщает РИА Новости.

Ране опрос показал, что заразиться коронавирусной инфекцией опасаются до 61% россиян (в зависимости от соцсети, в которой проводилось исследование). Не боятся заболеть COVID-19, потому что уже сделали прививку, 23-37% участников. От 5 до 18% надеются на свое крепкое здоровье и не опасаются инфекции.

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