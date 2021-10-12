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Власти анонсировали "экологическую революцию" в России

14:56
  • вторник
  • 12 октября 2021

Она обойдется в 10,6 миллиарда рублей

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила на Российском экологическом форуме во вторник, что в случае принятия трех законопроектов, над которыми сейчас идет работа, в стране произойдет "экологическая революция".
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Речь, уточнила заместитель председателя правительства, идет о новой концепции расширенной ответственности производителей, регулировании вторичных отходов и обязательстве владельцев предприятий обеспечивать утилизацию накопленного экологического вреда после завершения эксплуатации.

В итоге к 2030 году должен совершиться переход на экономику замкнутого цикла. Перерабатываемой должно быть больше 85% упаковки, объем захоронения отходов снизится до 50%, больше 40% вторичных ресурсов должно быть вовлечено в промышленные отрасли.

На эти цели планируется направить порядка 10,6 миллиарда рублей, передает ТАСС.

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