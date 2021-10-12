"Травма на всю жизнь": Сафронов рассказал о состоянии Собчак после ДТП

Художник призвал остановить травлю журналистки

Художник Никас Сафронов рассказал о самочувствии Ксении Собчак после аварии под Сочи.

Сафронов и Собчак – давние друзья. Художник заявил, что на телеведущую обрушилась волна негатива после смертельного ДТП, где она была всего лишь пассажиркой.

"Она более чем кто-либо переживает из-за случившегося. Я давно с ней знаком и знаю это не понаслышке", - рассказал Сафронов изданию "Собеседник".

Друг Собчак подчеркнул, что после ДТП у журналистки останется "глубокая психологическая травма на всю жизнь".

Авария с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, произошла вечером 9 октября под Сочи. Mercedes S 500, в котором находилась телеведущая, выехал на встречку и врезался в Volkswagen Polo. На месте погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Остальные участники аварии получили травмы и ушибы.

Водитель Собчак, 40-летний Олег Цой, признал свою вину. Его отправили под домашний арест.

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