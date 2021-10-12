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В Турции поделились планами по числу российских туристов за год

14:58
  • вторник
  • 12 октября 2021

Ранее на турецких курортах продлили пляжный сезон

Как заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, в республике рассчитывают, что ее в 2021 году посетят не менее 4 миллионов туристов из России.
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"Мы рассчитываем, судя по подсчетам, что до конца этого года нашу страну посетят 4 млн российских туристов", - приводит слова министра ТАСС.

Эрсой добавил, что в 2021-м Россия, как и в прошлом году, занимает первое место по числу посетивших Турцию граждан.

Ранее стало известно, что пляжный сезон на турецких курортах завершится позже, чем в 2020 году. Власти республики приняли такое решение из-за того, что начался он с запозданием - с 22 июня - из-за коронавирусных ограничений.

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