У голодающего в тюрьме Саакашвили отекли ноги

Ему стало тяжело передвигаться

Георгий Гелхаури, адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил, что у его подзащитного, находящегося в заключении, на фоне голодовки ухудшилось состояние здоровья.

"Как он [Саакашвили] нам сообщил, у него отечность ног. Ему также сложно передвигаться. Соответственно, очень важно, чтобы он был под наблюдением врача. В этом случае я имею в виду его личного врача", - рассказал Гелхаури (цитата по ТАСС).

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние здоровья экс-президента ухудшилось и ему требуется госпитализация.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави.

Бывшего главу государства заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (три года лишения свободы) и об избиении депутата Валерия Гелашвили (шесть лет). Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди".

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