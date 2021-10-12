Российские Су-25 перебросили в Таджикистан

Звено штурмовиков приземлилось на аэродроме Гиссар под Душанбе

Четыре российских штурмовика Су-25 совершили посадку на аэродроме Гиссар под Душанбе. Они примут участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Звено штурмовиков Су-25 российской объединенной военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизской Республике, переброшено в Таджикистан для участия в совместном учении Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Во время маневров "Взаимодействие-2021" экипажи отработают поиск и уничтожение объектов условного противника. Кроме того, штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым и танковым подразделениям, передает РИА Новости.

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