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Италия готова возобновить экономическое сотрудничество с Россией

16:13
  • вторник
  • 12 октября 2021

Об этом заявил новый посол страны в Москве

Новый посол Италии в Москве Джорджо Стараче заявил, что его страна готова к возобновлению торгово-экономического взаимодействия с Россией.
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"Россия осуществляет множество стратегических инвестиций в Италии, объем итальянских капиталовложений в России также весьма велик, но мы должны добиться большего. Не сомневаюсь, что у нас это получится", - сказал Стараче в видеообращении, выложенном в Facebook.

Все находящиеся под его руководством госучреждения, продолжил посол, как и прежде будут служить интересам итальянских предпринимателей, чтобы те могли расти и развиваться на российском рынке.

"Россия - это страна, с которой Италия намерена продолжать укреплять старинный диалог, чьи корни уходят в прошлое", - заметил дипломат.

По его словам, речь идет о полномасштабном диалоге, охватывающем не только политику, но и культуру и высокие технологии.

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