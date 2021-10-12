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Неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по прохожим под Киевом

15:31
  • вторник
  • 12 октября 2021

Есть раненые

Один человек ранен в результате стрельбы в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина в камуфляже, сообщила областная полиция.
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"Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу. Полицейские устанавливают все обстоятельства этого события", - говорится сообщении.

Во время инцидента рядом с раненым мужчиной находилась женщина с ребенком. К счастью, они не пострадали, передает ТАСС.

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