Неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по прохожим под Киевом

Есть раненые

Один человек ранен в результате стрельбы в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина в камуфляже, сообщила областная полиция.

"Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу. Полицейские устанавливают все обстоятельства этого события", - говорится сообщении.

Во время инцидента рядом с раненым мужчиной находилась женщина с ребенком. К счастью, они не пострадали, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram