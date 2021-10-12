В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер

Препарат должны получить 80% от общего числа сотрудников предприятий

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер из-за ухудшения эпидемической ситуации и нарастания темпов распространения COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой.

Речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг, ЖКХ, культуры, досуга. В этом же списке находятся работники органов власти, государственные гражданские и муниципальные служащие. Вакцинацию должны пройти не менее 80% от общей численности работников указанных сфер.

Согласно постановлению, до 15 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом (или однокомпонентной вакциной), а до 15 декабря — вторым компонентом.

Очередной подъем заболеваемости ковидом в Петербурге отмечается с 6 сентября. По данным регионального управления Роспотребнадзора, еженедельные темпы прироста заболеваемости за последние пять недель составляют от 10% до 27%.

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