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Путин принял депутатов Госдумы восьмого созыва

15:57
  • вторник
  • 12 октября 2021

Глава государства назвал важнейшие направления работы парламентариев

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 октября, принял в Кремле депутатов Госдумы восьмого созыва.
Восьмой созыв Госдумы открыл свое первое заседание

В ходе встречи глава государства отметил, что политическая система страны развивается, отвечая на меняющиеся запросы общества. Это необходимо учитывать, однако не менее важно обеспечить преемственность и соблюдение парламентских традиций.

Владимир Путин предупредил, что разногласий в подходах при работе в Госдуме не избежать, но в парламенте должны звучать разные мнения. При этом принимаемые решения должны носить сбалансированный характер. Президент выразил надежду, что Госдума восьмого созыва будет ежедневно подтверждать оказанный ей кредит доверия своей работой.

Говоря о содержательной части работы законотворцев, российский лидер назвал главным врагом низкие доходы миллионов граждан. Для решения этой проблемы Путин предложил разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции, создать целостную систему поддержки семей с детьми, индексировать материнский капитал по фактической инфляции.

Средств для реализации мер социальной политики в бюджете достаточно, цитирует президента РИА Новости.

Вячеслав Володин, переизбранный 12 октября спикером Госдумы, перечислил пять главных приоритетов в работе нижней палаты российского парламента. Володин подчеркнул, что необходимо ориентироваться на повестку развития страны, достижение национальных целей, реализацию посланий президента Федеральному собранию.

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