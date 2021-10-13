Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Водолеям день принесет новые эмоции, а Стрельцам - возможности для развития бизнеса

Гороскоп на сегодня, 13 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Звезды намекают, что от этого дня ждать многого не стоит. Скорее всего, не заладится даже рутинная работа. Держите себя в руках и не проецируйте разочарование на других.

Телец

Сегодня вы сможете реализовать некоторые свои амбиции. Вы хотите популярности? Обожания окружающих? Поклонников? Действуйте в этом направлении. Все это вы определённо заслужили.

Близнецы

Когда-то вы разбросали камни, теперь пришло время их собирать. Это день кармических ответов. Вспомните всё плохое, что сделали недавно. И приготовьтесь пожинать плоды.

Рак

Вас ждет довольно приятный день, наполненный позитивными вибрациями. Они окажутся ценными в учебе или творчестве. Прямо сейчас вы можете стать легендой, только позвольте себе творить.

Лев

Мысли, которые посещают вас, на самом деле более весомы, чем вы считаете. От вашего решения зависит не только ваша жизнь, но и жизнь близких людей. Поэтому тщательно обдумывайте каждый шаг.

Дева

День принесёт полезные разговоры, которые подтолкнут к правильному решению. Внимательно слушайте и переваривайте услышанное, запоминайте главные мысли, пробуйте на вкус новые идеи.

Весы

Осторожно, сложный день! Он может направить вас по чужому пути. Прислушивайтесь к интуиции, иначе эта дорога принесет в вашу жизнь только разрушения.

Скорпион

Хороший период для создания прочных связей, получения интересного опыта в бизнесе, делегирования полномочий. Сегодня есть возможность научиться грамотно управлять человеческими ресурсами.

Стрелец

День подскажет, что конкретно нужно исправить в бизнесе, чтобы он поднялся на новый уровень. Вам придётся научиться работать системно, подтянуть дисциплину или с нуля освоить эти навыки.

Козерог

Вас ждёт отличный день! Он позволит примерить на себя жизнь, о которой давно мечтаете. Заодно определитесь, насколько вы близки к цели и что еще нужно сделать для её достижения.

Водолей

Вас ожидают интересные знакомства и эмоциональные события. Если поступит предложение сходить куда-нибудь, не думайте отказываться, иначе упустите нечто важное.

Рыбы

У вас впереди благоприятный насыщенный впечатлениями день. Вам следует записывать подарки от Вселенной, чтобы в тяжелые дни вспоминать, как она к вам щедра.

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