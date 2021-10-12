Матвиенко: женщин беспокоит развитие ситуации в Афганистане

Международное сообщество будет реагировать на ущемление прав женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во вторник в эфире телеканала "Россия-24", что развитие ситуации в Афганистане, где власть захватило запрещенное в России радикальное движение "Талибан", создает поводы для тревоги.

"Всех, в первую очередь женщин беспокоит дальнейшее развитие ситуации в Афганистане. У нас есть основания для тревоги. Я полагаю, что мировое, международное сообщество будет рассматривать вопросы возможного дальнейшего сотрудничества с талибами с учетом в том числе положения женщин в Афганистане", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, на возможность признания талибов очень сильно повлияют факты ущемления прав женщин, если таковые будут зафиксированы.

Как уточнила Матвиенко, выступление представительницы Афганистана запланировано на предстоящем III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

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