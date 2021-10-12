ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал за месяц разработать новые меры соцподдержки россиян

15:49
  • вторник
  • 12 октября 2021

Меры востребованы в условиях повышенной инфляции

Новые меры социальной поддержки граждан страны должны быть разработаны в течение месяца. Этот вопрос будет обсуждаться на специальном совещании кабинета министров, которое пообещал созвать президент России Владимир Путин.
Песков объяснил, почему Путин не ревакцинировался от коронавируса

"Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано", - заявил Путин в Кремле на первой встрече с депутатами новой Госдумы.

Глава государства добавил, что предложения рассмотрят в ближайшее время. По словам Путина, в три предстоящие года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Обращение Владимира Путина
Обращение Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.