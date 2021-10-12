Путин потребовал за месяц разработать новые меры соцподдержки россиян

Меры востребованы в условиях повышенной инфляции

Новые меры социальной поддержки граждан страны должны быть разработаны в течение месяца. Этот вопрос будет обсуждаться на специальном совещании кабинета министров, которое пообещал созвать президент России Владимир Путин.

"Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано", - заявил Путин в Кремле на первой встрече с депутатами новой Госдумы.

Глава государства добавил, что предложения рассмотрят в ближайшее время. По словам Путина, в три предстоящие года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, передает "Интерфакс".

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