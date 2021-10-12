Роспотребнадзор предложил сократить срок исследования на COVID-19 до суток

В настоящее время анализ делают двое суток

Роспотребнадзор выступил за сокращение нормативного срока выполнения исследования на коронавирусную инфекцию. Соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликован во вторник, 12 октября.

В настоящее время срок выполнения исследования на коронавирусную инфекцию составляет не более 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.

В Роспотребнадзоре предлагают сократить этот срок вдвое — до 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в сентябре рассказала, что ФМБА завершило клинические и технические испытания прибора по определению COVID-19 "Изаскрин-8". Устройство позволяет выявить в мазке из зева ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Время полного анализа составляет менее 30 минут.

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