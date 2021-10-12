ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор предложил сократить срок исследования на COVID-19 до суток

16:01
  • вторник
  • 12 октября 2021

В настоящее время анализ делают двое суток

Роспотребнадзор выступил за сокращение нормативного срока выполнения исследования на коронавирусную инфекцию. Соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликован во вторник, 12 октября.
Более 4 тысяч человек в день могут сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в Москве

В настоящее время срок выполнения исследования на коронавирусную инфекцию составляет не более 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.

В Роспотребнадзоре предлагают сократить этот срок вдвое — до 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в сентябре рассказала, что ФМБА завершило клинические и технические испытания прибора по определению COVID-19 "Изаскрин-8". Устройство позволяет выявить в мазке из зева ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Время полного анализа составляет менее 30 минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.