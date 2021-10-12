Инна Святенко: В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми

В столице расскажут, как вести собственный бизнес с гибким графиком

Для многих родителей в Москве крайне остро стоит вопрос баланса между семьей и карьерой - как работать полный день и при этом уделять достаточно времени детям. Об этом рассказала во вторник представитель столичного парламента в Совете Федерации Инна Святенко.

По ее словам, в городе расширяются возможности для занятости таких родителей. "Возможность работать из дома или вести собственный бизнес с гибким графиком - это тема, которая актуальна для многих родителей, и в Москве запускаются различные механизмы, чтобы помочь таким семьям", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

Она также рассказала, что в октябре будет запущен уже второй поток программы "Свобода. Ответственность. Доход", которая работает в рамках акселератора специализированного центра занятости "Моя карьера".

Участники будут защищать свои бизнес-проекты, а лучшие три получат средства для старта.

"Собственный бизнес - это большой риск, но он может быть существенно снижен, если на старте начинающая предпринимательница получит поддержку: необходимые знания, навыки для продвижения своих услуг", - отметила Инна Святенко.

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