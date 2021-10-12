ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Инна Святенко: В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми

16:01
  • вторник
  • 12 октября 2021

В столице расскажут, как вести собственный бизнес с гибким графиком

Для многих родителей в Москве крайне остро стоит вопрос баланса между семьей и карьерой - как работать полный день и при этом уделять достаточно времени детям. Об этом рассказала во вторник представитель столичного парламента в Совете Федерации Инна Святенко.

По ее словам, в городе расширяются возможности для занятости таких родителей.  "Возможность работать из дома или вести собственный бизнес с гибким графиком - это тема, которая актуальна для многих родителей, и в Москве запускаются различные механизмы, чтобы помочь таким семьям", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

Она также рассказала, что в октябре будет запущен уже второй поток программы "Свобода. Ответственность. Доход", которая работает в рамках акселератора специализированного центра занятости "Моя карьера".

Участники будут защищать свои бизнес-проекты, а лучшие три получат средства для старта.

"Собственный бизнес - это большой риск, но он может быть существенно снижен, если на старте начинающая предпринимательница получит поддержку: необходимые знания, навыки для продвижения своих услуг", - отметила Инна Святенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Молодая мама
Молодая мама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.